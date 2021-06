Annemarie Carpendale: Video von Sohn Mads sorgt für heftigen Ärger

Das will Wayne so allerdings nicht akzeptieren! "Leute, auf Instagram darf und soll man ‘ne Meinung haben, aber ich bin nicht der Mülleimer für eure verkorkste Mitteilungsbedürftigkeit", feuert er. "Es gibt in Deutschland keine Helmpflicht, mein Kleiner trägt natürlich einen, plus Ellenbogen- und Knieschützer. Ich trage wahrscheinlich öfter und schon länger einen, als die meisten Meckerliesen hier…und selbst, wenn nicht…nur, weil Teile meines Jobs sich öffentlich abspielen, kann, muss und will ich kein Vorbild sein."

Sein Rat an die Kritiker: "Entfolgt mir, verzieht euch und hört auf, bloß weil euch was fehlt, anderen den Spaß, die Aufregung, das Risiko, also einfach das interessante Leben vermiesen zu wollen."

