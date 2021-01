Annemarie Carpendale: Sie überrascht mit Babybauch

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Annemarie jetzt ein Bild von sich mit riesiger Kugel. Haben wir da etwa was verpasst? Nein, die Moderatorin erinnerte sich lediglich an ihre erste Schwangerschaft zurück. Das Foto entstand kurz vor der Geburt von Mads. "...in der Nacht ging es dann los...", schrieb Annemarie dazu.