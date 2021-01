Annemarie Carpendale & Wayne Carpendale: "Ein zweiter Mini-Carpendale!"

Via "Instagram" meldet sich Annemarie Carpendale nun mit einem ganz besonders intimen Foto bei ihren Fans zu Wort. So teilt sie ein Bild von sich und Wayne, auf dem sie gemeinsam im Bett zu sehen sind. Scheinbar genießen Annemarie und ihr Liebster die freie Zeit in vollen Zügen und lassen dabei ein wenig die Seele baumeln. Annemarie kommentiert zu dem Bild: "Bed all day". Den Fans der beiden scheint dabei vor allem jedoch ein ganz anderer Gedanke durch den Kopf zu schwirren...