Annemarie Carpendale: Wieder Schwanger? Dieses Foto ist eindeutig!

Das Annemarie und absolute Vorzeige-Eltern sind, ist definitiv nicht Neues. Seit der Geburt ihres Babys tauchen immer wieder Bilder der kleinen Familie auf, die Einblicke in den süßen Alltag der Carpendales geben. Doch wie sieht es eigentlich mit weiterem Nachwuchs für das Traumpaar aus? Vor einigen Wochen verriet die Schönheit bereits, dass sie sich noch weitere Kinder wünschen würde. Doch haben Annemarie und Wayne bereits "Nägel mit Köpfen" gemacht und die ist erneut schwanger? Ein jetzt aufgetauchtes Foto könnte nun Klarheit verschaffen...

Annemarie Carpendale: Baby Nummer 2! Sie lüftet das Geheimnis

Annemarie Carpendale: Wieder Schwanger?

Via "Social Media" teilt Annemarie immer wieder Fotos mit ihren treuen Followers, welche Impressionen aus dem Privat- sowie Arbeitsleben der Schönheit geben. Einer ihrer neusten " "-Posts sorgt dabei jetzt jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit. Der Grund: Annemarie teilt mit ihren Fans ein Foto aus dem Griechenland-Urlaub, auf dem man einen deutlichen Baby-Bauch vermuten könnte. Lässt sie mit diesem Urlaubs-Bild etwa die Baby-Bombe platzen?

Annemarie Carpendale mit Babybauch? Ihre Fans sind sie sicher!

Wie unter Annemaries Post deutlich wird, vertreten ein Großteil ihrer Fans eine eindeutige Meinung: Annemarie präsentiert auf dem Bild einen Baby-Bauch. So tauchen Kommentare auf, wie: "Bei dem Bild könnte man fast meinen es wäre wieder ein "Little C" im Anmarsch." sowie "Ich hätte so ein Foto nie gepostet... das sieht sowas von schwanger aus! Entweder bist du es oder du hast super gegessen." Ehrliche Worte, die eine eindeutige Fan-Ansicht widerspiegeln. Ob Annemarie allerdings wirklich schwanger ist, ist nicht bekannt. Bei einem Blick auf ihre Post-Kommentare könnte sie den Bauch auch einer üppigen Mahlzeit verdanken. So postet sie unter anderem "#megaessen". Ob uns Annemarie in der nächsten Zeit eine eindeutige Antwort liefern wird? Wir können gespannt sein...