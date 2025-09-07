Annemarie & Wayne Carpendale: Fremdgehen erlaubt, aber…

Eifersucht spielt bei den beiden offensichtlich keine Rolle. Wayne erklärt auch, warum: “Wir sind durch unsere Berufe viel getrennt. Wenn viel Eifersucht im Spiel wäre, würden wir uns das Leben zur Hölle machen. Wenn du dich monatelang nur an Wochenenden siehst, muss Vertrauen da sein.” Vertrauen und Ehrlichkeit. Und so geben sie sich die Erlaubnis zum Fremdgehen. Natürlich nur mit einem Megastar.