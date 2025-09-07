Annemarie & Wayne Carpendale: Fremdgehen erlaubt, aber…
Annemarie und Wayne Carpendale führen seit Jahren eine glückliche Ehe. Mit ganz eigenen Regeln …
Annemarie und Wayne Carpendale posieren für die Kamera.
© IMAGO / Marja
Bei so einem Mann kann man schwach werden: 1,90Meter groß, gut gebaut, ein Lächeln zum Niederknien. Und dazu der Blick mit diesem verführerischen Funkeln in den Augen, das wie ein Versprechen sagt: Ich kann dich heute Nacht glücklich machen...
Die Rede ist von einem echten Traumtypen, für den Annemarie Carpendale (47) ihren Wayne (48) glatt ein paar Stunden vergessen würde: Superstar Ashton Kutcher (47)! Wäre es ein böser Betrug? Nein, das Paar hat eine kuriose Liebesregel. Die lautet: Fremdgehen erlaubt – aber...
Für eine Nacht würden sie ihre Ehe vergessen
Doch runden wir die Sache erst mal ab: Auch Wayne hat die Erlaubnis, mit einem Hollywoodstar eine Nacht zu verbringen. Er weiß auch schon, mit wem: Es ist die verlockend heiße Cameron Diaz (53). Wenn sich für ihn tatsächlich diese Gelegenheit böte, hätte er den Segen seiner Frau.
Mit Annemarie hat er das nämlich klar abgesprochen: “Also, wenn ich diesem unerreichbaren Weltstar ganz zufällig über den Weg laufen würde, dann hättest du doch nichts dagegen, oder?” Hätte sie nicht. “Ich finde, das tut einer Beziehung ganz gut, auch mal über so eine Möglichkeit zu reden”, erklärt Wayne. Sieht seine Annemarie genauso.
Eifersucht spielt bei den beiden offensichtlich keine Rolle. Wayne erklärt auch, warum: “Wir sind durch unsere Berufe viel getrennt. Wenn viel Eifersucht im Spiel wäre, würden wir uns das Leben zur Hölle machen. Wenn du dich monatelang nur an Wochenenden siehst, muss Vertrauen da sein.” Vertrauen und Ehrlichkeit. Und so geben sie sich die Erlaubnis zum Fremdgehen. Natürlich nur mit einem Megastar.
Neue Post