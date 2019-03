Annemarie & Wayne Carpendale: Baby-Name endlich enthüllt?

Im vergangen Jahr krönten Annemarie und ihre Liebe durch die Geburt ihres süßen Babys. Seitdem teilen die beiden immer wieder süße Schnappschüsse mit ihren Fans, die Einblicke in ihren Familienalltag geben. Ein Detail hielten die beiden jedoch stets geheim: den Babynamen...

Annemarie & Wayne Carpendale: Schockierendes Baby-Drama!

Wayne Carpendale: Süßer Familien Schnappschuss

Erst kürzlich versorgten Wayne und ihre Fans noch mit allerhand Bildern, die sie im gemeinsamen Familienurlaub auf Hawaii zeigten. Mittlerweile befindet sich die kleine Familie wieder im kalten Deutschland. Das bei der hiesigen Wetterlage das Fernweh groß ist, ist kaum verwunderlich. So postet Wayne ein süßes Familienfoto, zu dem er kommentiert: "War wieder schön mit Dir, Maui. Annie, Mads und Papa Schlumpf vermissen Dich jetzt schon." Wie süß! Doch nicht nur das Bild sorgt bei den Carpendale-Fans für mächtig Begeisterung. Vor allem der Name "Mads" lässt die Namens-Gerüchteküche mächtig zum Brodeln bringen…

Wayne und Annemarie Carpendale: Ist das der Baby-Name?

Wie unter dem Post von Wayne deutlich wird, sind sich die Fans der kleinen Familie absolut sicher, dass das Baby der beiden auf den süßen Namen "Mads" hört. So kommentieren sie: "So süß, toller Name". Doch hat Wayne wirklich den Namen seines Babys verraten? Wohl kaum! Schließlich nannten die beiden ihren süßen Spross in der Öffentlichkeit bereits des Öfteren "Mini C". Bei dem Namen "Mads" handelt es somit wohl eher um einen Kosenamen. Wir können also weiterhin gespannt sein...