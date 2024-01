Annica Hansen: Die ganze Wahrheit über ihre Sterilisation

"Die Resonanz war riesengroß. Meine Community war tatsächlich begeistert, dass sich endlich mal jemand dazu auslässt. Deswegen habe ich dann immer häufiger Fragen zu diesem Thema beantwortet. Nicht etwa, weil ich der Meinung bin, dass meine eigene Geschichte so super wichtig ist, sondern weil ich aufgrund meiner eigenen Geschichte mitbekomme, dass der Bedarf nach Aufklärung sehr groß ist", erzählt Annica im Gespräch mit "Closer".

"Nachdem ich vor einigen Monaten über das Thema Sterilisation gelesen hatte, begann ich zu recherchieren. Online habe ich dann einen Verein gefunden, der mich direkt an die richtigen Ärzte verwies. Mir wurde bei dem gesamten Prozess keine Hürde in den Weg gelegt, man hat mich vielmehr ganz normal und sehr sachlich beraten", berichtet sie. "Ich war relativ unbesorgt, weil ich bereits in der Vergangenheit drei Vollnarkosen gut überstanden habe. Ich habe es ambulant machen lassen, und der Eingriff dauerte ca. 20 bis 30 Minuten. Nach dem Aufwachen kümmerte man sich um mich, bis es mir gut ging, und dann konnte ich direkt wieder abgeholt werden."

Von ihrem Umfeld wurde Annica zum Glück die ganze Zeit über unterstützt! "Ich will definitiv keine Werbung für Sterilisation machen. Ich möchte nur für Selbstbestimmung werben – und wenn eine Frau keine Kinder möchte, dann sollte man das genauso akzeptieren wie einen bestehenden Kinderwunsch", sagt sie selbstbewusst.