Anouschka Renzi: Bitterer Abschied!

Erste letztes Jahr ließen sich Anouschka Renzi und ihr Ehemann, der Anwalt Stefan Schumacher, scheiden. Nun folgt der nächste Abschied: Die Schauspielerin und ihre Tochter ziehen aus ihrer 260 Quadratmeter Luxuswohnung in Berlin aus. Was ist der Grund für den Wohnungswechsel?

Anouschka Renzi zieht aus Luxus-Wohnung aus

Nach 15 Ehejahren ließen sich die Schauspielerin und ihr Ehemann Ende 2016 scheiden. Vor ihrer Scheidung lebte das Paar bereits seit drei Jahren getrennt. Bevor sie getrennte Wege gingen, bewohnte Anouschka mit Stefan und ihrer Familie eine 260 Quadratmeter Luxuswohnung in Berlin. Nach einigen turbulenten Zeiten entschloss sich die 53-Jährige nun dazu, einen Neuanfang zu wagen.

Auch die alte Wohnung wollte sie dabei hinter sich lassen. Neben emotionalen Erinnerungen, sei ebenso der finanzielle Aspekt ein Grund für den Auszug gewesen. Wie Anouschka berichtet, sei ihr die monatliche Miete von ca. 3000 Euro zu viel. Zu Ehezeiten teilten sich die Schauspielerin und der Anwalt die Mietkosten, nach der Scheidung will Anouschka dafür nicht mehr alleine aufkommen.

Wo zieht Anouschka Renzi hin?

Wie Anouschka mitteilt, habe sie eine kleinere Wohnung gefunden, in der sie sich sichtlich wohlfühlt. So spricht sie gegenüber "Vip.de" offen über ihre Freude, an ihrem neuen zu Hause. Obwohl sie und ihre Tochter ein gutes Verhältnis haben, entschlossen sich die beiden Frauen dazu, getrennt zu wohnen. Wie Anouschka verriet, wolle sie jetzt als "Single"-Anouschka nochmal voll durchstarten. Ob ihr der Neuanfang gelingt? Wir wünschen ihr dafür jedenfalls alles Gute!