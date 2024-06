Antonia Hemmer: Fünfstellige Strafe! Jetzt muss sie blechen

"Ich musste eine fünfstellige Summe als Strafe zahlen, weil ich damals die Werbekennzeichnungen auf Instagram nicht wirklich ernst genommen habe", erzählt sie ihren Fans. "Ich sage euch ehrlich, ich kannte mich nicht aus, wusste nicht, was man mit Werbung kennzeichnen muss und was nicht oder was Schleichwerbung ist." Doch ihre Unwissenheit schützte sie leider nicht vor der Strafe. "Meine lieben Insta-Kollegen, nehmt das nicht auf die leichte Schulter und informiert euch richtig, bevor euch das Gleiche blüht wie mir", appelliert sie an ihre Instagram-Kolleg:innen und wies sie darauf hin, das Thema nicht zu unterschätzen, "um nicht so viel Geld zu zahlen wie ich."