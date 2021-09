Antonia Hemmer: Klinik-Drama um "Bauer sucht Frau"-Star

Zunächst suchte sie ihren Frauenarzt auf - dieser überwies sie sofort in ein Krankenhaus. "Ich kam dort zum Glück gleich dran und die Ärztin hat auch gemeint, dass es wohl gar nicht gut aussieht und sie mich gerne sofort ins Krankenhaus schicken würde", so Antonia Hemmer weiter. Dann der Schock: Die Ärzte entdeckten eine Zyste am Eierstock! Daraufhin wurde sie operiert. "Dann wurde ich zum Glück superschnell operiert. Die Zyste wurde entfernt und auch die Blutungen wurden gestoppt. Ich hatte wohl auch schon so an die 330 Milliliter Blut im Bauchraum, was nicht gerade wenig ist", erzählt sie. Mittlerweile gehe es ihr wieder besser.

