"Apple Cider Vinegar": Die wahre Geschichte hinter der Skandal-Serie

Doch die Story der angeblichen Wunderheilung machte zwei australische Journalisten misstrauisch. Beau Donelly und Nick Toscano recherchierten und fanden heraus: Alles ist eine Lüge – und Belle Gibson ist eine perfide Hochstaplerin!

Das Buch "The Woman Who Fooled the World", das die Journalisten über die kriminelle Food-Bloggerin und ihr Wellness-Imperium schrieben, diente als Vorlage für die Netflix-Miniserie. Besonders bitter: Auch Spenden, die Belle Gibson angeblich für betroffene Familien sammelte, kamen nie bei diesen an. "Sie kam mit allem durch, weil sie sehr kranken, verletzlichen Menschen Hoffnung versprach", so Donelly. "Und es hat ihr genützt, dass all das auf Instagram mit schönen Fotos und netten Rezepten verpackt wurde."

2017 wurde Belle Gibson wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 311.000 Euro verurteilt. Manche, die sich auf ihre falschen Heilsversprechen verließen, bezahlten mit dem Leben…