"Are You My First?"-Disney's Reality-TV-Serie - jetzt ohne Sex!
Heiße Flirts, romantische Dates und sexy Challenges – all das hat die neue US-Datingshow von Disney+ zu bieten. Alles ist erlaubt, außer der Sex. Was jetzt die neue Trashserie so besonders macht …
Romantische Dates, heiße Flirts und viel Spannung herrschen zwischen den jungfräulichen Singles bei "Are You My First".
© Disney
Mit der neuen Reality-Show "Are You My First?", die seit dem 18. August in den USA auf dem Streamingdienst Hulu (gehört zu Disney!) läuft, sorgt der familienfreundliche Konzern für mächtig Aufsehen – und noch mehr Kritik.
Das Konzept? Jungfrauen, Flirts und ein Tabu
21 Singles, alle zwischen 23 und 34, reisen in ein Luxusresort nach Costa Rica – und alle behaupten: "Ich hatte noch nie Sex!" Und doch verfolgen alle das gleiche Ziel: die eine große Liebe zu finden!
Die Kandidat:innen möchten Nähe finden, das erste Mal erleben – aber ohne Zwang. Denn: Sex ist offiziell verboten!
Stattdessen gibt’s zaghafte Flirts, Deep Talk – und jede Menge Unsicherheit.
Wer sind die Moderatoren?
Colton Underwood, bekannt als "Jungfrauen-Bachelor", führt gemeinsam mit Kaitlyn Bristowe, Ex-"Bachelorette" und Reality-TV-Profi, durch die Sendung.
Ein Duo, das sich in der Szene auskennt – und für ordentlich Gesprächsstoff sorgt.
Jungfräulichkeits-Karten & Virgin-Rauswurf
Ja, richtig gelesen: Jeder Kandidat bekommt eine sogenannte V-Card (Virgin Card).
Und dann gibt’s noch die krasse "Virgin Sacrifice"-Zeremonie – eine Art Rauswahl-Ritual:
Wer sich nicht "öffnet" (emotional, nicht körperlich!), fliegt von der Insel.
Deep Talk statt Bett-Action
Was wie ein Trash-Feuerwerk klingt, überrascht mit unerwartetem Tiefgang: Eine Kandidatin spricht offen über Vaginismus, ein anderer denkt, eine Schwangerschaft dauert sechs Monate (!). Statt Sex gibt’s hier ehrliche Gespräche über Scham, Druck und Erwartungen – manchmal unangenehm, manchmal berührend. Doch Disney setzt damit ein neues Zeichen und eröffnet seinen Zuschauern eine ganz neue Sparte! Ob das Format auch Erfolg hat, wird sich zeigen! Wir bleiben gespannt!
