Die neue Trashserie

"Are You My First?"-Disney's Reality-TV-Serie - jetzt ohne Sex!

Heiße Flirts, romantische Dates und sexy Challenges – all das hat die neue US-Datingshow von Disney+ zu bieten. Alles ist erlaubt, außer der Sex. Was jetzt die neue Trashserie so besonders macht …

Die Kandidaten schauen fröhlich in die Kamera! - Foto: Disney

Romantische Dates, heiße Flirts und viel Spannung herrschen zwischen den jungfräulichen Singles bei "Are You My First".

© Disney

VonInTouch Redaktion
Uhr

Mit der neuen Reality-Show "Are You My First?", die seit dem 18. August in den USA auf dem Streamingdienst Hulu (gehört zu Disney!) läuft, sorgt der familienfreundliche Konzern für mächtig Aufsehen – und noch mehr Kritik.

Das Konzept? Jungfrauen, Flirts und ein Tabu

21 Singles, alle zwischen 23 und 34, reisen in ein Luxusresort nach Costa Rica – und alle behaupten: "Ich hatte noch nie Sex!" Und doch verfolgen alle das gleiche Ziel: die eine große Liebe zu finden!
Die Kandidat:innen möchten Nähe finden, das erste Mal erleben – aber ohne Zwang. Denn: Sex ist offiziell verboten!
Stattdessen gibt’s zaghafte Flirts, Deep Talk – und jede Menge Unsicherheit.

Wer sind die Moderatoren?

Colton Underwood, bekannt als "Jungfrauen-Bachelor", führt gemeinsam mit Kaitlyn Bristowe, Ex-"Bachelorette" und Reality-TV-Profi, durch die Sendung.
Ein Duo, das sich in der Szene auskennt – und für ordentlich Gesprächsstoff sorgt.

Jungfräulichkeits-Karten & Virgin-Rauswurf

Ja, richtig gelesen: Jeder Kandidat bekommt eine sogenannte V-Card (Virgin Card).
Und dann gibt’s noch die krasse "Virgin Sacrifice"-Zeremonie – eine Art Rauswahl-Ritual:
Wer sich nicht "öffnet" (emotional, nicht körperlich!), fliegt von der Insel.

Deep Talk statt Bett-Action

Was wie ein Trash-Feuerwerk klingt, überrascht mit unerwartetem Tiefgang: Eine Kandidatin spricht offen über Vaginismus, ein anderer denkt, eine Schwangerschaft dauert sechs Monate (!). Statt Sex gibt’s hier ehrliche Gespräche über Scham, Druck und Erwartungen – manchmal unangenehm, manchmal berührend. Doch Disney setzt damit ein neues Zeichen und eröffnet seinen Zuschauern eine ganz neue Sparte! Ob das Format auch Erfolg hat, wird sich zeigen! Wir bleiben gespannt!

Quelle

Disney+

StreamingNews
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group