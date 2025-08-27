"Are You My First?"-Disney's Reality-TV-Serie - jetzt ohne Sex!

21 Singles, alle zwischen 23 und 34, reisen in ein Luxusresort nach Costa Rica – und alle behaupten: "Ich hatte noch nie Sex!" Und doch verfolgen alle das gleiche Ziel: die eine große Liebe zu finden!

Die Kandidat:innen möchten Nähe finden, das erste Mal erleben – aber ohne Zwang. Denn: Sex ist offiziell verboten!

Stattdessen gibt’s zaghafte Flirts, Deep Talk – und jede Menge Unsicherheit.