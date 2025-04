"Are You the One?": Ja, es ist wahr! SIE sind ein Paar

Die diesjährige Staffel von "Are You the One?" sorgte wieder einmal für mächtig Gefühlschaos. Während Frauenschwarm Levin Werner (25) in Thailand einfach nur eine gute Zeit haben wollte, suchte Camelia Minicuta (29) nach Exklusivität. Eine schwierige Kombi in der AYTO-Villa doch trotzdem konnten Levin und Camelia nie so recht voneinander loskommen. Für das "Perfect Match" in der Show reichte es am Ende zwar nicht, doch nach der RTL+-Show entfachte ihre Liebe dann doch hinter den Kameras. Was lange spekuliert wurde, ist nun wirklich wahr: Die beiden sind ein Paar!