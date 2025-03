Ariana Grande & Cynthia Erivo: Defying Gravitiy - Hier siehst du das Oscar-Duett im Video!

Bei der 97. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles eröffneten Ariana Grande und Cynthia Erivo die Gala mit einer beeindruckenden musikalischen Darbietung. Die beiden Hauptdarstellerinnen der "Wicked"-Verfilmung präsentierten ein Medley aus Liedern, die vom "Zauberer von Oz" inspiriert sind.

Ariana Grande begann die Performance in einem funkelnden roten Kleid – eine Hommage an Dorothys rubinrote Schuhe – mit einer gefühlvollen Interpretation von "Somewhere Over the Rainbow". Anschließend betrat Cynthia Erivo in einem weißen Kleid mit Blumenapplikationen die Bühne und sang "Home" aus "The Wiz". Gemeinsam schlossen sie mit einem kraftvollen Duett des ikonischen Songs "Defying Gravity" aus "Wicked" ab.