Armin Rohde: Sein wildes Leben mit Frau UND Geliebter

Gerade feierte er seinen 70. Geburtstag. Sein größtes Geschenk? Dass diese besondere Liebeskonstellation friedlich funktioniert. Keine Eifersucht, kein Drama, keine versteckten Attacken. "Dazu gehört viel Größe und Verständnis, das ist klar. Aber es sind beide einfach tolle Frauen. Dafür bin ich dankbar", sagte er im Interview. Seit 30 Jahren ist Armin mit Ehefrau Angela (55) verheiratet – einer Künstlerin, die ihn sogar zum Baron machte. Seither trägt er den klangvollen Namen Armin Kurt Rohde-Baron von Schilling. Wer dabei jedoch an adelige Zurückhaltung denkt, liegt daneben. Denn seit 20 Jahren teilt er sein Herz auch mit Schauspielerin Karen Böhne (61). Das Kuriose: Auch die Geliebte hat einen festen Lebenspartner. Wenn er in Berlin ist, trifft er sie meist im Hotel, wie Armin einst verriet. Von einer offenen Beziehung will er trotzdem nicht sprechen. Stattdessen nennt er sein Liebesmodell einen "liebevollen Familienverbund".

"Wenn man liebt, dann liebt man", bringt er sein Gefühlsleben auf den Punkt. Die Offenheit gelte für alle Beteiligten – nur so könne das funktionieren. Und die anderen Partner? Die würden dem Glück keinen Abbruch tun. Bleibt nur eine Frage: Wie lange hält dieses Liebes-Konstrukt noch stand?