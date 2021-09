Art Metrano: Der "Police Academy"-Star ist tot

Seine Karriere begann jedoch schon viel früher. Seit den 60er Jahren war Art Metrano in zahlreichen Produktionen zu sehen - darunter "Pferdewechsel in der Hochzeitsnacht" (1972), "Der unglaubliche Hulk" (1978), "Mel Brooks – Die verrückte Geschichte der Welt" (1981) oder "Die Aufsässigen" (1984). Sein Filmdebüt feierte er mit "Nur Pferden gibt man den Gnadenschuß" im Jahr 1969. Und auch in Serien wie "Bonanza", "Kojak – Einsatz in Manhattan", "Polizeirevier Hill Street", "Das A-Team" oder "The District – Einsatz in Washington" wirkte er mit. 1989 stürzte Art Metrano in seinem Haus schwer und war von da an querschnittgelähmt.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu erfährst du hier im Video: