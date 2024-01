Athina Onassis: Komplett untergetaucht! Große Sorge um die Millionenerbin

Fakt ist: Athina hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zurückgezogen – und ist nun wie vom Erdboden verschluckt. Die leidenschaftliche Reiterin fehlt auf den großen Turnieren. Ihre Villa in Brasilien wirkt verrammelt und verschlossen. Nur wenige wissen, wie schlecht es ihr wirklich geht. Ihr Herz ist in tausend Stücke zerbrochen. Es bleibt zu hoffen, dass sie jemanden findet, der es wieder zusammenfügt – und es ernst mit ihr meint.

Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei: Hier geht's zu unserem WhatsApp-Kanal!