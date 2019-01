Aurora Ramazzotti: Rührende Liebes-Beichte an Freund Goffredo

Aurora Ramazzotti ist schwer verliebt! Die Tochter von Hunziker ist seit Januar 2017 mit Goffredo Cerza zusammen. Von den beiden gibt es immer wieder süße Liebes-Schnappschüsse auf ihrem -Account zu sehen: Das Pärchen kuschelt und knutscht was das Zeug hält!

Am 21. Januar feierten Aurora und Goffredo ihr zweijähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass teilte die 22-Jährige nicht nur ein Foto von sich und ihrem Liebsten auf Instagram, sondern offenbarte ihm auch ihre Gefühle.

Aurora Ramazzottis Liebes-Beichte

„Während ich diese Zeilen schreibe, sitze ich in einem Auto, das mich von dir trennt. So ist unsere Geschichte: Sie zwingt uns dazu, uns körperlich fern zu sein, während wir darauf warten, wieder vereinigt zu werden. In der Zwischenzeit frage ich mich, was ich richtig gemacht habe, um dich zu verdienen. Danke, mein Liebster. Seit ich dich getroffen habe, kenne ich mich selbst!“

Wie romantisch! Übrigens postete auch Goffredo einen süßen Schnappschuss von sich und seiner Liebsten. Er sparte sich allerdings die großen Worte und schrieb nur: „21/01/2017 - 21/01/2019“