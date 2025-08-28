Aus für RTL-Moderator – er muss gehen

Die NFL-Saison 2025 beginnt nach deutscher Zeit am Freitag, 05. September 2025, um 2.20 Uhr und steht somit kurz bevor. Was hinter den Kulissen passiert, bekommen viele aber gar nicht mit. Bei RTL läuft der große Umbruch. Einer, den es besonders hart trifft: Mitja Lafere (35). Als Community-Host brachte er bislang die besten Social-Media-Reaktionen direkt ins Studio. Doch damit ist jetzt Schluss.