Axel Prahl: Eiskalter Betrug!

"Es gibt einen Typen auf Instagram, der so tut, als sei er ich", verriet Axel Prahl empört. "Das ist ziemlich unangenehm. Alles, was er findet, kopiert er." Für die "Tatort"-Ikone, die als Kriminalhauptkommissar Frank Thiel seit über 20 Jahren im Fernsehen auf Verbrecherjagd geht, ist es nicht das erste Mal, dass so etwas Gemeines und Hinterhältiges passiert.

Schon vor vier Jahren ärgerte sich Axel grün und blau über einen dreisten Fälscher. Der ging mit einer alten Adresse von ihm fleißig auf Shoppingtour und verlangte mit Axels gestohlener Identität von eingefleischten Prahl-Fans sogar Geld für Autogramme. Bitte was? Kein Wunder, dass der gebürtige Eutiner seitdem Dauergast bei der Polizei ist und regelmäßig Anzeige erstattet. Geholfen hat das bisher leider nichts – im Gegenteil! Es kam noch schlimmer: Der mysteriöse Internet-Doppelgänger forderte Frauen in sozialen Netzwerken sogar auf, ihm schlüpfrige Fotos zu schicken. Wie ekelhaft! Man mag sich gar nicht vorstellen, welchen psychischen Schaden die Opfer davongetragen haben.

"Da hört der Spaß wirklich auf", erklärt der TV-Star verärgert. Seinen Millionen Fans macht er klar: Mit solchen Straftaten hat er nichts zu tun! "Das ist nicht euer Axel!" Und das sieht seine Frau Silja (48) sicher genauso …