Bachelor 2015: Oliver Sanne knutscht mit Sarah Nowak

Dabei hatte der Nacktrodler dem Playmate immer unterstellt, dass sie nur der Karriere wegen beim "Bachelor" dabei wäre. Jetzt hat er offenbar alle Bedenken über Bord geworfen. In der neuen Folge wird geknutscht, was das Zeug hält. "Gerade bei Sarah juckt es mich wirklich herauszufinden, was hinter dieser künstlichen Fassade steckt", erklärte er noch - bevor er sich dranmachte, die Blondine gründlicher kennenzulernen...

Sarah Nowak ist allerdings nicht die einzige, die mit dem Bachelor züngeln darf. Auch bei Carolin und Liz lässt Oli nichts anbrennen. Nur bei Anica bleibt's platonisch.

Ob sie dennoch eine Rose bekommen wird? Das zeigt sich in der "Bachelor"-Folge am Mittwoch um 20:15 Uhr.