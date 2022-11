"Bachelor in Paradise": Sex im TV! Jetzt äußert sich Emily

"Sagen wir so, man kann sich ausmalen, was passiert ist", sagt die 23-Jährige gegenüber "Promiflash". Trotzdem hatte die Nacht für sie keine große Bedeutung: "Yannick und ich haben uns über diesen Abend auch nie mehr unterhalten. Geäußert habe ich mich deshalb nicht dazu, weil es bedeutungslos für mich war", erklärte Emily.

Dazu, warum sie Mimi nichts über ihre heiße Nacht mit Yannick erzählte, sagt sie, dass sie nicht dazwischenfunken wollte: "Ich wollte es also ihm überlassen, Mimi zu erzählen, was passiert ist, und hätte, wenn es so gekommen wäre, Stellung dazu bezogen", erzählt Emily.

Ob Yannick Mimi noch darüber aufklären wird, was wirklich passiert ist, bleibt also abzuwarten. Eine neue Folge von "Bachelor in Paradise" gibt es jeden Donnerstag auf RTL+ zu sehen.