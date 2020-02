Bachelor Sebastian Preuss: Alkohol-Eklat hinter den Kulissen

Literweise Wein, Schampus und Cocktails bei jeder Gelegenheit: Seit Jahren ist „Der Bachelor“ das reinste Saufgelage. Der -Junggeselle und seine Ladys geben traditionell Gas am Glas – nur in dieser Staffel hält sich der Rosenkavalier (29) auffallend zurück.

„Ich habe gehört, du trinkst nicht so viel Alkohol?“, erkundigt sich Kandidatin Wioleta Psiuk (28) beim Date im Schoko-Bad. Aber natürlich erst, nachdem die beiden mit Prickel-Wässerchen angestoßen haben. „Nicht so gern“, antwortet Sebastian. „Hin und wieder trinke ich mal ein Bierchen. Hier in letzter Zeit schon sehr viel Sekt. Ausnahmsweise…“

Sebastian Preuss wird von seiner Vergangenheit eingeholt

Diese auffallende Zurückhaltung hat aber nichts damit zu tun, dass es dem Bachelor nicht schmeckt. Sondern mit seiner kriminellen Vergangenheit. Während der berühmt-berüchtigten Schwan-Attacke vor gut zehn Jahren war Sebastian stark betrunken. Ein weiteres Vergehen brachte den damals 18-Jährigen wegen Körperverletzung sogar ein halbes Jahr in U-Haft. Das blieb nicht ohne Folgen für sein Trinkverhalten: Laut Münchner „AZ“ durfte er sich nach seiner Entlassung in der Öffentlichkeit nicht mit mehr als 0,5 Promille erwischen lassen, das war eine von mehreren Auflagen des Gerichts. Bei einem Verstoß hätte Sebastian eine Rückkehr ins gedroht.

Sebastian Preuss: Jetzt bricht alles über dem "Bachelor" zusammen!

Weil er unter Alkoholeinfluss unberechenbar ist? Da ist es nur vernünftig, dass Sebastian, obwohl die Einschränkung inzwischen verjährt sein dürfte, weiterhin versucht, auf seinen Konsum zu achten. In der Sendung greift er zwischendurch öfter zum Wasserglas und nippt oft nur am Sekt-Kelch. Ganz ohne Schwips geht es in der Show dann nämlich doch nicht. Allein schon, weil eine große Likörmarke die Liebes suche in Mexiko sponsert...