Bachelor-Star Samantha Justus: Trennung nach nur einem Jahr Ehe!

Es ist aus und vorbei! Samantha Justus ist offiziell wieder Single. Ihre Ehe mit Oleg Justus hat nur ein Jahr gehalten.

Erst 2016 wurde bekannt, das Samantha und der Vize-Mr.-Germany Oleg Justus ein Paar sind. Dann ging alles ziemlich schnell. Im Dezember 2017 heiratete das Paar, da war die Ex-Bachelor-Kandidatin bereits hochschwanger. Im Januar kam dann der gemeinsame Sohn des Paares zur Welt, der kleine Ilja. Das perfekte Familienglück. Doch das ist jetzt vorbei!

"Mein Traum von einer heilen Familie ist geplatzt. Wir haben schon lange gekämpft und immer wieder versucht, unsere Ehe zu retten, doch irgendwann müssen auch die stärksten Menschen akzeptieren, dass es besser ist, loszulassen", schreibt die Blondine auf ihrer -Seite.

Und weiter: "Auch wenn wir kein Liebespaar mehr sind, sind wir bis zu unserem Lebensende liebende Eltern. Und so unterschiedlich wie Oleg und ich doch sind, so haben wir eins gemeinsam: die unendliche Liebe zu unserem Sohn. Wir haben das Beste in unserem Leben zusammen geschaffen! Und darauf sind wir unheimlich stolz."

Es kriselte schon länger

Schon im vergangenen Jahr machten die beiden mit einer Ehe-Krise Schlagzeilen. Doch zuletzt schien es noch so, als ob sich Samantha und Oleg doch noch zusammengerauft hätten. Das Bild trügte allerdings. Und es wird einige Zeit brauchen, bis die Wunden über die gescheiterte Liebe heilen! "Für mich ist es eine sehr schwere Zeit und es wird auch noch dauern bis ich mein neues Leben realisiere. So hatte ich es mir niemals gewünscht. Ich will eine glückliche Mama für Ilja sein - und das ist jetzt meine erste Aufgabe: wieder glücklich werden", so Samantha weiter.