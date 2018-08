Barbara Schöneberger: Dieses Foto sorgt für einen Schock-Moment!

Reddit this

Huch, was ist denn mit passiert? Eigentlich ist die Power-Frau für ihr tadelloses Auftreten und ihren exzellenten Modegeschmack bekannt. Ihr neuster Schnappschuss zeigt sie jetzt jedoch von einer ganz anderen Seite!

So haben wir die Kult-Blondine definitiv noch nie gesehen!

Barbara Schöneberger: Foto aufgetaucht! Ihre Fans erkennen sie nicht wieder!

Barbara Schöneberger: Dieses Foto ist ein Schock

Obwohl Barbara meist top gestylt in der Öffentlichkeit bewundert werden kann, zeigt sich die Beauty auch gerne mal -zur Freude ihrer Fans- im Gammel-Sport-Style. Ihre Anhänger überschütten Barbara dafür meist mit einer Vielzahl von Komplimenten und schätzen die Bodenständigkeit der Moderatorin.

Ihr neustes Foto scheint dabei jetzt jedoch alle ungestylt-Schnappschüsse zu schlagen. Der Grund dafür: Barbara präsentiert sich in ihrem " "-Profil vollkommen verändert und hat mit der Fahionista-Barbara nicht mehr viel gemein!

Barbara Schöneberger: Ihre Fans sind zwiegespalten

In ihrem privaten "Instagram"-Account teilt Barbara nun ein Foto mit ihren Followers, welches sie um Jahre gealtert zeigt. Dass es sich hierbei nur um eine "Alterungs-App" handelt, ist selbstredend. Barbara kommentiert: "Bisher läufts wirklich gut mit der Erholung #totalerholt#wellnessurlaub #wieneugeboren#Erholung #Ferien #urlaub #mansiehtes. Ihre Fans treten Barbaras Scherz allerdings mit geteilter Meinung gegenüber. So heißt es unter dem Post: "Thriller" sowie "Ich habe so durch den Feed gescrollt und habe dann voll den Schock bekommen." Bei einigen hat Barbara mit dem Schnappschuss jedoch voll ins Schwarze getroffen. Es ist zu lesen: "Auch hübsch" und "Hahahahhaha! Siehst fitter aus, als je zuvor." Ob uns Barbara demnächst mit noch mehr Bildern dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...