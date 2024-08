Barbara Schöneberger: Ehe-Aus mit ihrem Maximilian? "Jeder macht so seins"

Barbaras blaublütiger Ehemann Maximilian von Schierstädt (51) scheut das Rampenlicht, könnte man meinen. Oder hat der Geschäftsmann einfach keine Lust, sich neben seiner Babsi ablichten zu lassen? Kürzlich wurde er in Luxemburg mit dem Europäischen Initiativpreis für die Förderung außergewöhnlicher Künstler ausgezeichnet! Wow, was für eine Ehre! Aber wie nicht anders zu erwarten, war er an diesem wichtigen Abend ganz allein – Barbara glänzte durch Abwesenheit.

Maximilian, der zurückhaltende Aristokrat, der lieber im Hintergrund agiert, und Barbara, die strahlende Entertainerin, scheinen ein ungleiches Paar zu sein. Aber Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Oder steht ihre Liebe nach 14 Jahren vor dem Aus? Dem edlen Kerl, der im Hintergrund nur Gutes zu tun scheint, wäre es nicht zu verdenken. Hat es Barbara mit ihren wilden Schwärmereien zu weit getrieben?