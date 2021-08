Barbara Schöneberger: Fiese Klatsche für die TV-Moderatorin!

Babsi selbst dürfte kaum mit so scharfem Gegenwind gerechnet haben. „Es bedeutet mir alles, dort dabei zu sein! Ich freue mich riesig“, jubelte sie vorige Woche, als die ARD verkündete, dass die Entertainerin Guido Cantz (49) ablösen wird. Doch mit ihrer Freude steht die künftige „Verstehen Sie Spaß“-Moderatorin ziemlich allein da. Denn viele Stammzuschauer reagieren empört auf den Wechsel, auf Facebook und Co. brach ein regelrechter Shitstorm los. „Einfach furchtbar“, liest man da. „Geht gar nicht. 25 Jahre als Zuschauer enden heute. Die Frau ist weder lustig noch unterhaltsam. Zurück ins Privatfernsehen mit ihr.“ Verbreitete Meinung: Barbara wird das Ende der Traditionssendung einläuten, da niemand sie sehen will. Und wie reagiert die Geschmähte? Nun, zunächst gelassen. Schließlich wird die erste Show mit ihr erst kommendes Jahr ausgestrahlt. Da ist noch reichlich Zeit, um sich ein ganz dickes Fell wachsen zu lassen…

