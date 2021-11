Barbara Schöneberger: Große Sorge um die Moderatorin!

"Mich haut so schnell nichts um", sagt die Moderatorin stolz, laut "Closer". "Ich mag Stress." Das glaubt man ihr zwar aufs Wort, aber trotzdem sollte sie sich in Sachen Achtsamkeit ein Beispiel an ihrer Mutter Annemarie nehmen, die kürzlich verriet: "Ich gehe regelmäßig zur Krebs-Vorsorge." Auch, weil ihre eigene Mutter mit nur 50 Jahren an Brustkrebs starb – und die Veranlagung erblich sein kann.