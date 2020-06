Vanessa Mai nackt: So freizügig zeigt sich die Schlagersängerin privat

Statt ihre Musik zu vermarkten nutzt die 27-jährige Sängerin aus Backnang Instagram lieber als Plattform für ihre zahlreichen sexy Schnappschüsse. Mal im knappen Bikini, mal im Monokini und ab und an sogar oben ohne, zeigt die Brünette was ihr wohlgeformter Körper zu bieten hat. Doch das scheint längst nicht jedem Fan zu gefallen. Während die einen sich an der nackten Vanessa Mai nicht satt sehen können, reagieren andere entsetzt über so viel Freizügigkeit. Als Reaktion auf das Negativ-Feedback veröffentlichte die Schlagersängerin im Oktober 2018 eine mutige Videobotschaft auf Youtube. In der elfminütigen Sequenz stellt sie klar: “Warum ich so ein Foto gepostet hab? Der allerwichtigste Grund: Ich hatte Bock drauf!” Doch auch feministische Werte sind für Vanessa Mai Grund genug sich häufig nackt ablichten zu lassen.