Barbara Schöneberger: Nackt-Skandal! Die Moderatorin zeigt sich komplett hüllenlos

Besagter Sender teilt jetzt einen kleinen Ausschnitt aus der Sendung "Tie Break" in einem Zusammenschnitt aus 30 Jahren Sendergeschichte auf Twitter. Barbara Schöneberger steht dabei Oberkörperfrei am Strand, schaut in die Kamera und sagt lächelnd: "Adios". Lediglich eine Einblendung des Sendungstitels mit dem Hinweis "Nächste Folge: 22. April" verdeckt ihre Brüste. Auch zuvor ist die Moderatorin bereits im Video zu sehen: Im Bikini ruft sie aus dem Whirlpool: "mittendrin". Ein Versatzstück aus dem Sendermotto, das bei Sport1 seit jeher lautet: "mittendrin statt nur dabei".

Mit diesem Zusammenschnitt feiert der Sender "Sport1", welcher damals unter anderem auch für ihre "Sexy Sport Clips" bekannt war, ihr 30-Jähriges Senderjubiläum.

