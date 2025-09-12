Barbara Schöneberger: Sie hielt sich für eine Betrügerin

Doch vielleicht rührt dieses nagende Gefühl der Unsicherheit gerade daher, dass sie nach dem Studium der Soziologie und Kommunikationswissenschaft gar nicht zielstrebig ins Rampenlicht wollte, sondern eher zufällig in der Glitzerwelt landete. Immer wieder fragte sie sich: Gehöre ich hier wirklich hin? „Diese ‚Hallo, hier komme ich und will und werde ein Star sein!‘-Haltung fand ich immer eher anrüchig“, gesteht Barbara. Ihre Karriere war daher alles andere als minutiös geplant. Und doch glänzt sie heute wie kaum eine Zweite im Fernsehgeschäft.