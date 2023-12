Barbara Wussow: Süßes Geständnis! "Wir haben uns wunderbar verstanden..."

Was Daniela besonders an ihrer Film-Tochter schätzt? Da muss sie nicht lange überlegen: "Ich mag Barbaras Vitalität, ihre Lebendigkeit und ihr überschäumendes Temperament. Sie ist so aufmerksam – sowohl ihren Freunden gegenüber als auch allen anderen Menschen. Das ist sehr schön!" Keine Frage: Hier haben sich zwei Lieblingsmenschen gefunden. Eine innige Freundschaft, die in keinem Drehbuch stand.

Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zum neuen WhatsApp Broadcast-Channel von InTouch Online!