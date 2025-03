"Bares für Rares": Überraschender Ausstieg!

Fans können jedoch aufatmen, denn Sarah Schreiber verrät: "Ich nehme mir nun eine kurze Auszeit, um diese kostbaren Momente mit meiner kleinen Familie zu genießen, freue mich aber schon sehr darauf, bald wieder ans Set von 'Bares für Rares' und in mein Auktionshaus Schreiber zurückzukehren, wo ich aktuell hervorragend vertreten werde." Wer sie in der Sendung vertreten wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Doch schon in der Vergangenheit hat "Bares für Rares" gezeigt, dass es auch in solchen Momenten passende Ersatz-Experten gibt, die die Lücke füllen.

Wann Sarah Schreiber nach ihrer Babypause zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Die Fans der Sendung werden sie vermissen und freuen sich schon jetzt auf ihr Comeback!

