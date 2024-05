"Bares für Rares"-Waldi & Ehefrau Sonja: So sieht sein Eheleben wirklich aus

So viel Kostbares türmt sich in den Regalen. Vasen, Teller, Schmuck. Ja, im Trödelparadies "Waldi's Eifel Antik" in Kall gibt es auf 700 Quadratmeter Verkaufsfläche allerlei Wertvolles, aber… "Mein größter Schatz heißt Sonja!", verrät uns der "Bares für Rares"-Star Waldi Lehnertz (57) lachend.