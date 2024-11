Barron Trump: Die traurige Wahrheit über den Sohn von Donald Trump!

Heute, acht Jahre später, hat Barron Trump die Stern School of Business in New York als Student begonnen – eine der angesehensten Business-Schulen weltweit. Doch anders als viele andere Studenten in seinem Alter führt Barron ein weitgehend abgeschottetes Leben. Seit dem Attentat auf seinen Vater im Juli 2024 wurden die Sicherheitsvorkehrungen drastisch erhöht. Barron wird von drei Personenschützern begleitet und reist in einem gepanzerten Fahrzeug, wodurch sein Leben weit entfernt von der Normalität der meisten College-Studenten bleibt.

Er lebt mit seiner Mutter Melania (54) im Luxusappartement im Trump Tower - ein sicherer, aber auch isolierter Rückzugsort. Melania hat in der Vergangenheit erzählt, dass Barron es sich gewünscht habe, weiterhin bei ihr zu wohnen. Doch das Fehlen eines ausgeprägten Soziallebens könnte Barron in eine noch größere Isolation führen. Psychologin Dr. Sanam Hafeez äußerte Bedenken, dass er sich dadurch möglicherweise schwer tue, Kontakt zu Gleichaltrigen aufzubauen.