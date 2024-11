Demi Moore zur US-Wahl: "Amerika wurde von Puritanern, Fanatikern und Kriminellen aufgebaut"

Im Rahmen ihres Besuchs in Paris zur Vorstellung der französischen Premiere von ihrem neuen Film "The Substance" und der Ehrung ihres Lebenswerks in der Cinémathèque française, stellt Demi Moore eine Parallele zwischen dem Body-Horrorfilm und der US-Wahl her: "Amerika wurde von Puritanern, religiösen Fanatikern und Kriminellen aufgebaut", sagte sie am Dienstag auf der Bühne der Cinémathèque française. "[Und] das sieht man irgendwie auch in unserer Wahl gerade."

Die Schauspielerin stellt einen Kontrast zwischen der europäischen Sensibilität, die "The Substance" geprägt hat, und der vorherrschenden Mentalität in den USA heraus, die der Film hinterfragen möchte. Demi Moore erklärt, dass Sexualität noch immer ein Tabu sei und es in Amerika viel Angst rund um den Körper geben würde. "Das ist etwas, das ich nie verstanden oder nachvollzogen habe. Ich habe mit Sicherheit in einigen meiner Filme für Aufsehen gesorgt, teilweise auch deshalb, weil ich diese Angst vor dem Körper nicht verstehe. Es hat für mich nie Sinn ergeben, warum wir den Körper in der Kunst feiern, aber im Kino fürchten." In "The Substance" sollen diese Tabus aufgezeigt werden.