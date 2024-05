Bastian Schweinsteiger: Jetzt tritt er das heimliche Erbe von Franz Beckenbauer (†) an

33 Jahre lang veranstaltete Beckenbauer sein berühmtes Golfturnier, den Kaiser-Coup, an dem stets zahlreiche Prominente und Weggefährten teilnahmen. Dabei wurden Spenden für die Franz-Beckenbauer-Stiftung gesammelt, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzt – und für solche, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind.