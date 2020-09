Bastian Schweinsteiger & Ana Ivanović: Mit BRAX gehen sie jetzt unter die Designer!

Mit sieben exklusiv ausgewählten Looks machen Ana und Bastian den Herbst nun zu einem neuen Style-Erlebnis. Ob ein Wollpullover mit XL-Hahnentritt, oder ein langer Wollmantel mit Bold Print in coolem Navy und Khaki in der Frauen-Kollektion sowie sportlicher schick bei den Herren, mit Pullovern in neuem Woll-Dessins in den Favorit-Farben Saffran, Indigo Blau und Off White: Bastian und Ana zeigen uns, was diesen Herbst angesagt ist. Selber sagen sie über ihre Arbeit: "Mode macht uns große Freude und bedeutet Vielseitigkeit. Wir freuen uns darauf mit BRAX FEEL GOOD unsere Passion teilen zu können." In dem Sinn: Viel Spaß beim Shoppen!