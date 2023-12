Bauer sucht Frau 2023: Wer ist noch zusammen, wer hat sich getrennt?

Viehwirt Daniel und Valentina

Als Valentina auf seinen Hof kam, schlug das Herz von Viehwirt Daniel sofort höher. Denn trotz ihrer sexy Outfits stellte sich die Blondine bei der Arbeit richtig gut an. Beim großen Wiedersehen kam jedoch heraus: Valentina hatte nie wirklich vor, zu Daniel auf den Hof zu ziehen. Zumindest nicht in den nächsten fünf Jahren. Denn die 21-Jährige muss noch ihre Schule fertigmachen und will studieren. Zuschauer werden der 21-Jährigen nun vor, sie habe nur an der Sendung teilgenommen, um als Influencerin durchzustarten. Wer weiß?