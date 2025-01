"Bauer sucht Frau": Alles aus! Traurige Trennung bei Traumpaar

Könnte es am Ende an der Entfernung gelegen haben? Elke und Hans haben eine Fernbeziehung geführt. Rund 400 Kilometer trennten seinen Hof in der Eifel von ihrer Bleibe in Unterfranken. Eigentlich hatte Elke aber stets geplant, zu ihrem Partner zu ziehen. Diese Pläne wurden jetzt scheinbar verworfen.