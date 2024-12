"Bauer sucht Frau": Was wurde aus den Paaren der Jubiläumsstaffel?

Während es bei vielen anderen Kandidaten nicht geklappt hat, war Marcel und Jasmin das Glück hold. Die beiden kamen sich während der Hofwoche immer näher und gestanden sich am Ende offen ihre Gefühle. Mit einem emotionalen Kuss besiegelten sie ihre Beziehung. Marcel schwärmte: "Ich habe dich in so kurzer Zeit so wahnsinnig liebgewonnen, weil du immer so viel Fröhlichkeit mitbringst. Das macht wahnsinnig viel mit mir, dass du da bist. Das möchte ich gerne behalten, alles". Die Fans waren von dieser Liebeserklärung sichtlich begeistert.