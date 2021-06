Bauer sucht Frau-Antonia: Nächster Beauty-Eingriff! BsF-Star legt sich unters Messer

"Ich lass da auch immer meine Lippen auffüllen und dachte mir: Jetzt sind meine Augenringe dran! Ich habe mir die auch mit Hyaluron unterspritzen lassen, kein Botox", erklärte Antonia Hemmer in einer Instagram-Story. Und weiter verriet sie: "Das hält so circa ein halbes Jahr. Wenn man es dann noch mal wiederholt, hält es ein Jahr." Ganz billig war der Eingriff natürlich nicht. "Preislich liegt das bei circa 300 Euro für einen Milliliter – ich habe auf jeder Seite einen halben", offenbart der Ex-BsF-Star. Während dem Eingriff habe sie kaum was gemerkt. Und wie zufrieden ist sie mit dem Ergebnis? "Wie ihr seht: Absolut keine Einstichstelle, kein Bluterguss, nichts geschwollen – sieht super fresh aus", so Antonia Hemmer.

