Bauer sucht Frau-Finale: Sind Bernhard und Annett noch zusammen?

Im hatte sich "Bauer sucht Frau"(3.12, 20:15 Uhr, RTL)-Kandidat Bernhard (53) für Annett (43) entschieden und mit ihr eine romantische Woche auf seinem Hof verbracht. An ihrem letzten gemeinsamen Abend überraschte der 53-Jährige seine Liebste mit einer gemeinsamen Radtour und anschließendem Picknick. Mit einer Flasche Bier stoßen sie auf die Woche an und genießen noch einmal die Zeit zu zweit. Bernhard nutzt die Gelegenheit, um Annett zu fragen, wie es mit ihnen weiter geht. "Mein jetziger Standpunkt nach der Hof-Woche ist: Ich will es gern mit dir probieren", sagte Annett und Bernhard antwortete überglücklich: "Ich bin froh, dass meine Gefühle da erwidert worden sind." Doch sind die Beiden immer noch so glücklich miteinander?

Bauer sucht Frau Gerald & Anna: Überraschende Baby-News!

"Bauer sucht Frau": Bernhard und Annett - Gefühlschaos

Das "Bauer sucht Frau"-Paar hat nach der gemeinsamen Zeit auf dem Hof an seiner Beziehung gearbeitet. Und tatsächlich haben sie sich am Anfang gut verstanden. "Eigentlich passte alles, aber richtig zusammen sein das funktioniert nicht", erklärt Annett. Das -Paar sei jetzt gut befreundet. Überraschend: Bernhard hat sich in der Zwischenzeit in eine andere Frau verliebt - und die ist keine Unbekannte!