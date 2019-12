"Bauer sucht Frau"- Gerald & Anna Heiser: Sie verkündet das traurige Aus!

Was ist nur bei " "- Gerald und seiner Anna Heiser los? Wie Anna nun erklärt, muss sie aktuell einen herben Tiefschlag verkraften...

"Bauer sucht Frau"- Anna ist schockiert

Via " " wendet sich Anna nun mit einer traurigen Nachricht an ihre Fans. So erklärt sie, dass ihr alter Account scheinbar gehakt wurde und die dort nichts mehr posten kann: "Leute, ich kann es kaum glauben, aber mein altes Instagram-Konto wurde gelöscht. Ich dreh' durch! Meine Güte, ich krieg' 'nen Herzinfarkt. Was mich am meisten ärgert und auch traurig macht, ist, dass die ganzen Fotos weg sind. Letztendlich war mein Instagram-Account die ganze Geschichte, wie ich und Gerald uns kennengelernt haben. Weil da habe ich das aufgemacht." Oh je! Doch ihre Fans sind ihr in dieser traurigen Situation für sie da...

Annas Fans stehen hinter ihr

Wie unter dem Post von Anna deutlich wird, stehen ihr ihre Fans nach dem traurigen "Instagram"-Account-Aus treu zur Seite: "Äußerst traurig, aber Kopf hoch und froh sein, dass ihr euch (gefunden) habt und glücklich miteinander seid." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Anna von dem Schock schnell wieder erholt hat und sie die Weihnachtszeit dennoch in vollen Zügen genießen kann...

