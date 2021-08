"Bauer sucht Frau"-Gerald & Anna: Jaa, Baby Nummer 2

Via "Instagram" hatten die Fans von Anna nun die Möglichkeit, ihr ein paar Fragen zu stellen. Anna stand ihnen dabei in ihrer Story Rede und Antwort und gab gleichzeitig einen ganz intimen Einblick in ihr Familienleben mit Gerald. So will ein neugieriger Follower wissen: "Wann wollt ihr ein zweites Kind?" Die Antwort von Anna darauf fällt eindeutig aus: "Vielleicht bald." Wow! Was für zuckersüße Neuigkeiten, die zeigt: Anna und Gerald schließen die Geburt eines zweiten Kindes definitiv nicht aus. Wann die beiden ihre Fans wohl mit einer niedlichen Babyverkündung überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...