"Bauer sucht Frau International": Falsche Wahl? Kandidat spricht Klartext

Doch statt Begeisterung herrscht Skepsis: Sophia fürchtet sich vor Seekrankheit und will zunächst gar nicht mitkommen. Roger überzeugt sie jedoch – und tatsächlich scheint die Entscheidung richtig: "Bis jetzt ist es ok", sagt sie an Bord. Als sie dann Wale und Delfine auf offener See sieht, zeigt sie sich überrascht: "Das ist spektakulär. […] Das hat sich so gelohnt."