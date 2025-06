"Bauer sucht Frau International": Hofwoche abgesagt! Das steckt hinter Pias Entscheidung

Ein Moment, der unter die Haut geht: Rinderzüchter Marco aus Namibia fiebert in der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau international" der heiß ersehnten Hofwoche entgegen. Gleich zwei Damen hatte er auf seine Farm eingeladen. Doch schon beim Empfang am Flughafen die große Überraschung: Nur eine der beiden Frauen kommt tatsächlich an!