"Bauer sucht Frau international": Liebesoffensive schockt Kandidaten – "Bisschen Stalker-mäßig"

In der siebten Staffel von "Bauer sucht Frau international" deutet sich schon früh an: Neben Herzklopfen ist auch Zoff vorprogrammiert. Patrick geht mit Vollgas auf Angriff, während Sven auf Zurückhaltung und Bodenständigkeit setzt. Wer am Ende das Herz von Carmen gewinnt, bleibt offen – doch schon jetzt ist klar: Diese Staffel wird unterhaltsam, emotional und alles andere als vorhersehbar.