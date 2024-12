Bauer sucht Frau: "Kein Frauenflüsterer!" Kandidat erhält harte Abfuhr

Später steht für Sarah und Paul die nächste Aufgabe auf dem Programm. Zu zweit wollen sie Schafe auf eine andere Weide bringen. Auch hier zeigt sich Sarah weniger zufrieden. "Ich wollte mehr mit anpacken und helfen und nicht nur zuschauen", stellt sie klar und befindet: "Das war keine Teamarbeit."

Später sucht sie das ernste Gespräch mit Paul. "Du strahlst nicht so viel Freude aus, wenn du bei deinen Tieren bist. Bei deinem Papa merke ich komplett das Gegenteil", erklärt sie. "Bei dir ist mir das nicht so aufgefallen. Das finde ich ein bisschen schade." Doch damit nicht genug. Nicht nur in Bezug auf die Tiere fehlen ihr offenbar die Emotionen. "Wenn du die Gefühle nicht so zeigen kannst. Wie stellst du dir das dann mit einer Frau vor? Kannst du da dann Gefühle und Freude und Glücklichkeit ausstrahlen? Bis jetzt habe ich das noch nicht so gespürt bei dir", konfrontiert sie den Jungbauern ganz direkt. Ein tritt in den Hintern, den der Landwirt offenbar gut gebrauchen kann. Er gibt offen zu, nicht so gut Gefühle zeigen zu können. Aber er verspricht Besserung. Ob das noch rechtzeitig funktioniert?