"Bauer sucht Frau International": RTL verrät Kandidaten - Das sind die neuen Bauern

Nicht nur in Deutschland suchen noch so einige Bauern und Bäuerinnen nach der großen Liebe. Auch international gibt es einige Landwirte und Landwirtinnen, die auf der Suche nach einem Partner fürs Leben sind. Das internationale Spin-off zur beliebten Fernsehshow kehrt in diesem Jahr bereits mit Staffel 7 zurück. Doch wer sind die ersten Kandidaten:innen der neuen Staffel?